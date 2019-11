Adele y el meme de Someone like you: el mejor vídeo recopilatorio que verás hoy

TikTok ha sido una de las redes sociales donde más se ha extendido

Monedas, comida para peces o maíz, todo vale para hacer el concierto

Las redes sociales nos permiten estar en contacto con nuestros amigos o familiares a la par que estar al día con lo que ocurren en diferentes sectores. No obstante hay quien es capaz de sacar su lado más creativo en diferentes aplicaciones. Buscando siempre el más original y divertido, TikTok se ha convertido en la red social para la que ya es una de las tendencias más extendidas en los últimos meses.

Para aquel que lo desconozca, TikTok es una de las app para móviles que más triunfan entre los jóvenes. De la misma manera que las stories de Instagram, podremos realizar vídeos cortos para compartirlos entre nuestros amigos. Generalmente los contenidos de TikTok van desde breves sketches, pasando por bailes, entre otras temáticas.

Un buen hilo de TikToks. Es una tendencia de hace meses, pero siempre merece la pena ponerse al día. pic.twitter.com/Hg4cIwuoda — Emilio Doménech (@Nanisimo) November 25, 2019

Emilio Doménech ha sacado a la luz uno de los temas más originales que hemos visto en mucho tiempo en redes sociales. 'Un buen hilo de TikToks. Es una tendencia de hace meses, pero siempre merece la pena ponerse al día', escribía a través de su perfil en Twitter. Un gran hilo acompañado de varios vídeos en los que tenemos una temática: conciertos en los que vale absolutamente cualquier cosa.

El denominador común en estos TikToks es poner una figura, galleta o cualquier otra cosa de manera individual. Al mismo tiempo y mientras suena el tema 'someone like you' de Adele, presenciaremos infinidad de elementos, que comparten categoría con el primero mencionado, repartidos por la estancia. De ositos de gominola, pasando por figuras de Marvel y hasta comida para peces. Todo vale para crear, como decíamos anteriormente, varios de los conciertos más originales que hemos visto.

Y para terminar, mi favorito. Nada mejor que un buen slice de cheese. pic.twitter.com/D6c3NZ94j3 — Emilio Doménech (@Nanisimo) November 25, 2019