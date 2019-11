Consejos para no picar en engaños durante el Black Friday

Existen extensiones que nos ayudan a conocer el precio mínimo histórico

Muchas tiendas aprovechan el Black Friday para subir ligeramente el precio

Imagen: iStock

A escasas horas de que comience de manera oficial el Black Friday, es importante tener varios puntos en cuenta. Hablamos de una de las fechas más destacadas del año en lo que a compras se refiere. Sin ir más lejos, la gran mayoría aprovechará los descuentos de Black Friday para realizar las compras de Navidad. Eso sí, ten en cuenta que no pocas tiendas se beneficiarán de ello con la subida de precios en sus productos. Te contamos cómo identificarlo.

Como ya te estarás imaginando no todas las tiendas son 'leales' al cliente en lo que a ofertas se refiere. ¿Qué queremos decir con esto? Fácil. Sabiendo que una persona se gastará de media unos 300 euros en Black Friday, muchas de las cadenas sacan tajada de esos impulsos y ganas de adquirir todo tipo de productos, para inflar los precios. No es ninguna novedad este tipo de movimientos, no pasando desapercibidos gracias a las redes sociales, por lo que las tiendas se ven obligadas a camuflarlo lo mejor que puedan. Tanto es así que bien no podrías darte ni cuenta.

Por suerte existen ciertos métodos para que no te den gato por liebre y puedas saber en todo momento si realmente se trata de una gran oferta de Black Friday o por el contrario el producto que quieres ha visto rebajas aún mayores tiempo atrás. El primer paso que deberás tener en cuenta es comparar. Esta será la auténtica clave para conocer qué tienda te brinda un precio único y que merezca la pena.

Aunque puedes ir accediendo web a web para comparar precios en Black Friday, nosotros nos referimos a otro tipo de distinción. Concretamente en la que buscamos siempre el precio histórico más bajo del producto, pero también el más alto. Existen dos opciones muy útiles para ello. Una es emplear extensiones en nuestro navegador, ya sea Chrome o Firefox. Keepa es la más popular y la que mejores resultados obtiene. La extensión se encargará en el caso de Amazon, por ejemplo, de hacer un desglose completo de los precios que ha tenido el producto a lo largo de su historia. Aunque la popular cadena de tiendas tacha el precio original para mostrar el actual y a priori rebajado, no siempre hablamos de una oferta 'real' ya que en otros momentos del año podemos encontrar el producto mucho más barato.

CamelCamelCamel es una web que también podrá resultarte tremendamente útil a la hora de comparar precios históricos. Bastará con introducir la URL del producto que deseas para saber al instante el recorrido en el precio que ha tenido el objeto en cuestión. Por último y también igual de destacado es el bot Amazon Search & Price para Telegram. Tiene como desventaja que deberemos de introducir los productos a mano, pero cuenta como principal punto positivo el sumar características similares a las de las anteriores opciones en nuestro teléfono móvil.

Con todas estas alternativas serás capaz de, ahora sí, buscar una auténtica rebaja en Black Friday. No obstante, recuerda que para evitar comprar de más existen varios consejos como realizar una lista de los productos deseados o establecer una lista de prioridades.