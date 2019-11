Este niño Jesús gigante se va a convertir en la sensación de todos los belenes este año

Se trata del niño Jesús más grande del mundo

Sorprende su gran parecido con el cantante Phil Collins

Las redes sociales no han parado de realizar memes

Belén de Navidad. Imagen: iStock

La Navidad es una época muy importante para los cristianos, siendo probablemente la festividad más relevante al celebrarse el nacimiento de Jesús. Para representar este momento son muy habituales en las casas de muchas familias los belenes, una representación del Nacimiento, generalmente con el niño Jesús, María, José y los Reyes Magos. En las ciudades e iglesias, incluso, se puede ver un belén viviente. Lo que no es tan normal es un niño Jesús gigante de 6 metros de altura...

Una pequeña parroquia de Zacatecas, uno de los estados centrales de México, se ha vuelto mundialmente conocida por la figura que desde hace poco preside el altar de su iglesia. El párroco de la iglesia de la Epifanía del Señor quería adornar el altar con la representación del niño Jesús, pero probablemente pocos fieles de otras ciudades del mundo podrían esperar una representación de 6 metros de altura. El niño Jesús parece uno de los protagonistas de la película de los años 90 'Cariño, he agrandado al niño'.

La comunidad de feligreses se están encargando ahora de vestir a la gigantesca figura, cosiendo gran cantidad de tela para poder envolverlo, ya que estamos ante la considerada como figura del niño Jesús más grandes del mundo. La estatua tardó un año completo en crearse a petición del reverendo Humberto Rodríguez. Por supuesto, las redes sociales no podían dejar pasar el momento y ha sido carne de meme en las últimas horas.

De hecho, algo que preocupa a los internautas es el extraño e increíble parecido del niño Jesús de 6 metros con Phil Collins, ganador de 7 Premios Grammy y un Premio Óscar por la canción You'll Be in My Heart de la película de Disney Tarzán.

En la iglesia "La EpifanÍa del Señor" de #Zacatecas tienen una estatua enorme del "Niño Dios" ¿O de Phil Collins? ???? pic.twitter.com/566RicHDxK — I?nu?? ?so? (@JoseManuelRadio) November 20, 2019