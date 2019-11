¿Cuánto tiempo dedicas a buscar aparcamiento? Descubre qué tipo de conductor eres

Tener coche tiene muchas ventajas. Podemos viajar cómodamente sin depender de horarios, ir de vacaciones con los amigos o familia a cualquier parte y un largo etcétera de opciones. No obstante, también el coche cuenta con sus puntos flacos y no hablamos precisamente del término monetario. Nos referimos a ese momento en el que puedes estar con facilidad cerca de media hora buscando aparcamiento. El tiempo se te echa encima, no ves ninguna plaza válida y para colmo, cuando la encuentras, te la 'roban'. Ahora la ciencia ha encontrado la solución perfecta para buscar aparcamiento.

El estudio ha sido realizado por un grupo de investigadores, Paul Krapivski de la Universidad de Boston y Sidney Redner del Instituto de Santa Fe. Ambos han demostrado mediante un divertido método en el que han clasificado a los conductores según su forma de aparcar cuál es la mejor manera de estacionar nuestro vehículo. Para el estudio han empleado las matemáticas y la física, es decir, desde los microtúbulos que forman los tejidos de la células, pasando por supuesto por otros comportamientos de la naturaleza.

