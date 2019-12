"Me estoy cagando vivo", la mejor nota para que la grúa no te lleve el coche

No poder aparcar y tener ganas de ir al baño, mala combinación

Se viraliza la nota de un gaditano dejada en su vehículo

"Me estoy cagando vivo y no puedo aguantar más"

Coche en una grúa. Imagen: iStock

En ocasiones encontrar aparcamiento cerca de casa es complicado, especialmente si vivimos en una gran ciudad o en una ciudad dormitorio, motivo por el que tocará dar vueltas sin parar hasta que quede un sitio libre. Pero esto es mucho más complicado cuando nos acercamos a la madrugada; pasadas las 11 y 12 de la noche, es poco probable que alquilen tenga que salir con su coche. Esto fue lo que le sucedió recientemente a un joven que solventó la situación de la forma más peculiar posible...

Y es que José María, un joven de Cádiz, no sólo llevaba 40 minutos intentando aparcar al lado de su casa, también le habían entrado unas ganas irresistibles de usar el baño para hacer aguas mayores. La imposibilidad de aparcar en su zona y la probable posibilidad de que finalmente terminase por hacérselo encima, lo empujaron a tomar una extraña y valiente decisión. Dejar el coche mal aparcado con una nota, muy sincera, para los responsables de la grúa.

El gaditano dejó un papel en donde podría leerse: "Son las 12:03 de la noche, llevo 40 minutos buscando aparcamiento y no hay nada", comenzaba la curiosa nota de José María. "Me estoy cagando vivo y no puedo aguantar más. Por favor, no llevárselo que me lo llevo mañana a las 6:30 de la mañana". Desde luego es comprensible la acción del joven conductor, pero técnicamente no se puede realizar esta acción o te arriesgas a una multa si pegas con un empleado poco comprensible.

Vuelvo a subir el tuit pero borrando el teléfono móvil (no quiero problemas) dicho lo cual...

Juassssss ???????????????????????????? pic.twitter.com/B631TdZUCc — Tommy (@Tommy_soyyo) November 21, 2019

Lo peor es que el tweet fue compartido originalmente con el número de teléfono a la vista y, aunque se subsanó el error en pocos minutos, su número ya estaba en muchos perfiles sociales. "Jajajajajajaja tarde!! Ya han subido mi numero no se cuantos twitter y he recibido cientos de whatsap y llamadas jajajajajaja", comentaba el propio protagonista de la noticia en respuesta al tweet que subió el mensaje. Pero le restó importancia y se lo tomó con humor: "no pasa nada no te preocupes pisha".