#ChairChallenge: el reto viral que en principio solo las mujeres pueden superar

Un reto divertido y educativo iniciado por un doctor

Existe una explicación científica para explicarlo

Los retos virales no siempre son buenos y positivos. La idea de tirarse un cubo de agua helada por la cabeza del Ice Bucket Challenge podía ser divertido e, incluso, se trataba de una acción solidaria en la que muchos famosos participaron. Sin embargo, otros retos virales apenas aportan nada y llegan a ser peligrosos, como el AspiradoraChallenge o el kekeChallenge. Por suerte, del que os hablaremos hoy además de ser divertido es, incluso, educativo.

Recientemente se ha hecho muy conocido en redes sociales el reto llamado #ChairChallenge. El funcionamiento es sencillo: los participantes deben ponerse frente a una pared, a tres pies de distancia, agacharse hasta tocar con su cabeza la pared y formar un ángulo recto con la misma. Acto seguido cogen una silla, la ponen en el espacio que queda entre sus piernas y la pared, y la suben con los brazos. Ahora sólo deben volver a posición vertical en la silla en las manos. ¿Los has probado?

Lo más sorprendente del reto es que si eres una mujer seguramente has podido cumplirlo pero, si eres un hombre, con mucha seguridad no has podido volver a levantarte con la silla en las manos. Esto es normal y tiene una explicación científica: el centro de gravedad del cuerpo humano. No es una cuestión de forma física, músculos y otros temas artificiales. Simplemente el centro de gravedad de hombres y mujeres está situado en zonas diferentes.

El centro de gravedad de las mujeres suele estar situado por debajo de las caderas, mientras que el de los hombres se sitúa más cerca del abdomen. Otra explicaciones es que los hombres tienen los pies más largos y se alejan más de la pared, y el doctor Juan Rivera que comenzó el reto, asegura también que la masa de los hombres en el abdomen es superior, lo que les hace más complicado levantarse.