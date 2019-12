Césped, manzanas y semáforos azules: el "problema" de Japón con el color verde

En Japón no existía el color verde hasta hace poco

Se trata de un tema cultural que va cambiando poco a poco

Imagen: iStock

Aunque Japón es un país cada vez más occidentalizado y que no duda en adoptar costumbres extranjeras, lo cierto es que esto no era así hasta finales de la Segunda Guerra Mundial. Japón era un país cerrado con costumbres muy arraigadas, motivo por el que su cultura es tan diferente a la nuestra. Una de las curiosidades menos contadas es que, aunque parezca increíble, en el país del sol naciente no existía el color verde.

Obviamente el color sí podía verse en prados, bosques y muchos otros lugares del país, sin embargo, los nipones no tenían una palabra para nombrar este color. ¿El motivo? Simplemente pensaban que el verde y el azul eran en realidad el mismo color, aunque con diferentes tonalidades, así que todos eran azul. La hierba era azul, las manzanas eran azules y, sí, los semáforos tenían tres colores: rojo, ámbar y azul. De hecho, aún hoy en día los semáforos de Japón son azules en lugar de verdes.

Muchos siguen utilizando la misma palabra para azul y verde

Hace cientos de años en Japón usaban la palabra "ao" para nombrar el verde, aunque en realidad significa azul. A mediados de milenio comenzaron a usar la palabra "midori" para nombrar el verde, pero seguía siendo una sonmbra de "ao", una palabra alternativa. Por ello los bambúes verdes se llaman "aodake", es decir, bambúes azules, o las manzanas verdes son ao-ringo. Hoy en día los semáforos de Japón son azules verdosos para cumplir la normativa oficial e internacional, y adaptarse también a las viejas tradiciones.

Y es que aunque el cambio se produjo hace tiempo, muchas personas mayores siguen utilizando la misma palabra para azul y verde en el país, siendo para ellos el mismo color y no existiendo la palabra "midori" (verde). Por supuesto, las personas más jóvenes si entienden y usan la diferencia entre ambos colores.