Existen tres tipos de mentiras; ¿cuál es la que más usas?

Las mentiras azules son las más complejas, nadando entre el bien y el mal

A partir de los 7 años se comienzan a desarrollar las mentiras blancas

Imagen: iStock

Dicen que las mentiras tienen las patas muy cortas. Que se pilla antes a un mentiroso que un cojo, entre otros tantos refranes referentes a los engaños. Sea como fuere, todos hemos utilizado las mentiras en alguna ocasión para salir de una situación que nos hubiera puesto en contra o bien para lograr ciertos beneficios. Existen tres tipos de mentiras y te contamos cuál es el significado de cada una.

Cada una de las mentiras se clasifican en tres colores: azul, blanca y negra. Por supuesto a cada una de ellas la identifica un propósito. En algunos casos será con buenas intenciones, en otros para hacer el mal. Veamos detenidamente qué las caracteriza de forma independiente.

Mentiras blancas. La mentira blanca busca la buena intención con el fin de no dañar a los demás. Este tipo de mentiras se desarrollan a partir de los siete años aproximadamente, cuando se crean los sentimientos de empatía. Un ejemplo de mentira blanca es decirle a alguien que le queda muy bien el nuevo jersey que se ha comprado.

Mentiras azules. Las mentiras azules son las más complejas del grupo de tres categorías anteriormente citadas. Se encuentran a medio camino entre el bien y el mal, por lo que las hace difícilmente identificables como tal. Kang Lee, psicólogo de la Universidad de Toronto, define a las mentiras azules como el engaño que utilizamos para lograr el bien en base al grupo al que pertenecemos, logrando así la unidad y fuerza que necesitan. Por ejemplo, hacer trampas en un juego dañará notablemente al equipo rival, pero sin embargo beneficiará a tu grupo. El propio Lee asegura que conforme más amenazada se sienta la persona, más dispuesta se sentirá de utilizar las mentiras azules.

Mentiras negras. El caso opuesto a las mentiras blancas son las mentiras negras. Éstas buscan por entero hacer el mal, siendo el egoísmo una de las características que las define. Has cogido dinero a un amigo sin que éste lo sepa, pero él tiene pruebas inequívocas de que lo has hecho. Negar que tu no has cogido ese dinero sería utilizar una mentira negra.