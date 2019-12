Poinsettia o flor de pascua: ¿por qué es la flor oficial de la Navidad?

Las característica flor de Navidad cuenta con hasta dos orígenes

Es una de las flores más extendidas en Estados Unidos en estas fechas

Imagen: iStock

La has visto en infinidad de sitios durante Navidad. Desde los árboles, pasando por las guirnaldas o incluso los típicos portales con los que decorar algo más una de las escenas emblemáticas. Las flores de pascua son muy características de estas fechas, pero ¿existe un motivo por el que tengan esta finalidad? ¿Poinsettia o flor de pascua? ¿Cuál es oficialmente la más representativa?

Estas coloridas hojas tienen su origen en el sur de México. Es precisamente de ahí de donde procede la tradición de asignarlas con la Navidad. Tal y como reza la leyenda, una niña llamada Pepita se encontraba triste al no poder dejarle un regalo al niño Jesús durante Nochebuena. La primera de Pepita la consoló asegurando que el pequeño Jesús se contentaría con cualquier regalo, incluso el más pequeño.

Atenta a estas palabras y sin dinero para comprar un detalle, Pepita se decantó por un ramo de hojas cuando pasaba frente a una iglesia. Cuando Pepita dejó las flores sobre el pesebre, éstas se transformaron en unas preciosas hojas rojas. Otras versiones de la historia dicen que fue un ángel el que se acercó a ella para indicarle que recogiera las hojas como regalo.

Una de las hojas más representativas de la Navidad

Al florecer las hojas, la mezcla de colores entre verde y rojo hizo de la combinación los tonos 'oficiales' de la Navidad. Desde entonces se les conoce como Flores de Noche Buena.

Las Poinsettias por su parte obtienen su nombre del americano Joel Roberts Poinsett. Él fue el primer embajador de Estados Unidos en México, trayendo las flores desde el país sudamericano hasta su país natal. No obstante, no fue hasta un siglo después cuando pasaron a convertirse en parte de la decoración navideña como fruto de la decoración en multitud de programas de TV, incluyendo el popular The Tonight Show.

Finalmente, las flores denominadas Poinsettias se convirtieron en tendencia, siendo una de las hojas más representativas de estas fechas en Estados Unidos. Tanto es así, que el 12 de diciembre está declarado en el país como el Día Nacional de la Flor de Pascua, conmemorando el aniversario de la muerte de Poinsett.