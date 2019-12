Si te vas de vacaciones estas navidades, estas medidas de prevención ayudarán a que no te entren en casa

Nunca debes desvelar cuándo te vas de vacaciones en redes sociales

Una vez dejes tu hogar durante unos días, trata de jugar al despiste

Imagen: iStock

Estas fechas son ideales para hacer una escapada con la familia o reencontrarnos con familiares que viven lejos. Dejar nuestra casa durante unos días es algo de lo más habitual, por lo que para evitar sustos o desagradables situaciones es conveniente tener varios puntos en cuenta en lo que a seguridad respecta.

De la misma forma que hacemos en verano en la época de vacaciones, las Navidades es una de las fechas en las que se debe de tener en cuenta la seguridad de nuestro hogar cuando no estamos presentes. Para aumentar tu tranquilidad durante esos días en los que disfrutes de un viaje, asegúrate de cumplir los siguientes puntos.

¿Qué medidas de prevención debes tomar?

Vecinos cercanos. No, nos referimos a que tengas en cuenta a los vecinos más cerca de tu casa, sino más bien a que no dudes en preguntar a aquellos compañeros de bloque o urbanización con los que mejor relación tengas. De ser así, seguro que no les importa pasarse cada cierto tiempo por tu casa para levantar las persianas o comprobar que todo está en orden.

Timbre y teléfonos, siempre encendidos. Unos de los mejores trucos para incitar a los ladrones a pensar que hay gente en casa es dejar los teléfonos y timbres activados. Si te vas unos días fuera de casa, no habrá problemas en que desactives la TV o cualquier otro electrodoméstico.

Juega al despiste. Como decíamos anteriormente, no hay nada mejor que jugar al despiste con los posibles ladrones. Uno de los mejores consejos, además del citado de timbres y teléfonos, es utilizar las persianas. No las bajes del todo, déjalas a media altura. Emplea a tu vecino para que cada cierto tiempo las modifique en altura.

Si te vas de vacaciones, hazlo también en redes sociales. A todos nos gusta presumir que estamos de vacaciones. Para reducir el nivel de posibilidades ante los robos, y dejar pistas a los ladrones, nunca cuentes en redes sociales dónde te encuentras y menos aún cuándo vas a volver o dejar el hogar. Cuanto menos rastro dejes en Twitter o Instagram, mejor que mejor.

Las cosas importantes, fuera de casa. ¿Recuerdas el consejo referente al buen vecino? Pues además de utilizarlo para jugar al despiste, piensa en él como tu auténtica caja fuerte. Olvídate de dejar los documentos u objetos de gran valor guardados bajo llave o en ese sitio que sólo tú conoces. Durante el tiempo que pases fuera de casa siempre será mejor que tu vecino se encargue de guardarlo.