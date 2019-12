El problema de matemáticas para niños de 7 años que nadie en el mundo sabe resolver

Imagina por un momento que tu hijo llega a casa, dispuesto a hacer los deberes como cualquier otra tarde, pero en esta ocasión te plantea un problema que ni tu mismo puedes resolver. Ese ha sido el caso de un padre y que después de tratar de dar con la solución, ha optado por compartir en redes sociales el problema.

Estamos hablando de una ecuación de segundo de primaria y que en principio no debería de suponer un gran quebradero de cabeza. No ha sido el caso para este padre y cuyo planteamiento no parece encajarle demasiado. 'En un parque había 473 limoneros. Luego se plantaron algunos limoneros más. Ahora hay en el monte 620 pinos canarios. ¿Cuántos limoneros se plantaron?', reza la descripción.

Los profesores de mi hijo se pasan tres pueblos, soy incapaz de solucionar el problema y es de segundo de primaria!!!

Si la solución es distinta a "algunos limoneros más" yo, no la encuentro... https://t.co/5P7dT9detH pic.twitter.com/AddHU9A0yi — Victor (Wikie) (@VMengual) December 6, 2019

Después de varios intentos, el padre ha decidido compartir el problema en redes sociales en busca de una solución. 'Los profesores de mi hijo se pasan tres pueblos, soy incapaz de solucionar el problema y es de segundo de primaria.

Si la solución es distinta a 'algunos limoneros más' yo, no la encuentro, explicaba. Como era de esperar los usuarios de Twitter no han tardado en hacerse notar, dejando respuestas de lo más ocurrentes.

Hay alguna relación entre el número de pinos canarios y los limoneros del parque?

¿El parque está en la misma localidad del pino canario? ¿A cuanta distancia?

¿Los Pinos canarios son autóctonos o has sido plantados para la reforestación?

Se me ocurren más preguntas.. — Marian Fernandez (@Pompa112) December 6, 2019

Ese problema puede estar puesto sin ninguna errata con la intención de que los alumnos aprendan a razonar. Ejemplo que se pone en el tema de sumas: En un barco hay 3 perros y 4 gatos. ¿Cuál es la edad del capitán?. Los alumnos de primaria responden 7 sin pensar en el problema xD. — Alonso (@matepiso) December 11, 2019

Eso es matemáticas o comprensión lectora? — Felix Bellido (@JFelixBellido) December 6, 2019