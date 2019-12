La Nintendo Switch de pega: el gran "troleo" de estas navidades digno del Grinch

Nintendo Switch es probablemente la consola más exitosa en la actualidad, alcanzando grandes ventas en todos los mercados y posicionándose por delante de plataformas como PS4 y Xbox One, quienes llevan más tiempo en el mercado y cuyas ventas se han reducido al saber que sus sucesoras llegarán a finales de 2020. Por ello no son pocos los niños y niñas que piden por Navidad una Nintendo Switch, para disfrutar en su tiempo libre.

Pero el curioso nombre de la consola, que traducido podría ser algo así como "interruptor", servirá para que esta Navidad algunos padres gasten bromas pesadas a sus hijos, quienes seguramente nunca se lo perdonarán. El usuario @RealOHMEGA escribió recientemente un mensaje de Twitter que se ha hecho viral, en donde aseguraba que "este año los niños tendrán su Nintendo Switch". Podría parecer, sin duda, el mejor padre del mundo a ojos de cualquier pequeño.

Sin embargo, en las fotografías estaba el truco. En ellas muestra unas fantásticas cajas con el logo de Nintendo Switch, pero dentro sólo encontramos unos simples interruptores de la luz, los mismos que podemos tener en las paredes de sus casas. Obviamente el nombre de la consola se presta a ello, y Nintendo ha jugado con lo de interruptor al tener mandos que se pueden conectar y desconectar de la pantalla. Recordemos que Switch es una consola híbrida, sirve para jugar en el salón de casa o como portátil.

The kids are getting Nintendo Switches this year. pic.twitter.com/x4esxPG1Pu