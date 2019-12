El libro de poemas Alfred García se convierte en una fábrica de memes

Alfred es un gran aficionado a la fotografía, pero ni ésta se ha librado de memes

El libro del exconcursante ha dado lugar a montajes de lo más original en Twitter

Imagen: iStock

Alfred García es una de las caras más actuales del panorama musical actual en España. El exconcursante de Operación Triunfo es muy activo en redes sociales, además de tener grandes aficiones como la fotografía. Más allá de sus aptitudes para la música, el también cantante ha publicado recientemente un libro de poemas. De nombre Otra Luz, el libro no ha pasado desapercibido para los usuarios de Twitter y que lo han 'destripado' en forma de memes.

Desde mofarse de los versos del cantante, pasando por crear los suyos propios basándose en los poemas de Alfred, los usuarios de Twitter han tirado de ingenio para unos memes que no han tardado en hacerse virales a través de la red social. Y no sólo eso, en el libro también podemos encontrar diversas fotografías realizadas por el exconcursante de OT y que, como no podía ser de otra manera, también han sido retocadas para la ocasión.

No es la primera vez que los usuarios de la plataforma derrochan ingenio con concursos como OT. En la edición de 2017, tanto Alfred como especialmente Cepeda han sido algunos de los concursantes que más han dado qué hablar en redes sociales, siendo el foco de atención para todo tipo de memes.

Flipando con lo del libro de Alfred García pic.twitter.com/pz9egrFY41 — Dani Ainsworth (@Dani_Ainsworth) December 16, 2019

Viene fuertecito el libro de Alfred García pic.twitter.com/Dt9PUptvI7 — Omar de Pablo (@omardpablo) December 16, 2019

Alfred García un grande ! ???????? pic.twitter.com/FkLSeieA2z — santt knives (@colourcoeur) December 17, 2019

El libro que ha sacado alfredo el de ot pic.twitter.com/l8AoMB9Qvi — M A R Í A (@mariauson__) December 15, 2019