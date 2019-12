Las tres mejores ilusiones ópticas del año; ¿las conocías?

Cada año se eligen las mejores ilusiones ópticas

Estas han sido las mejores ilusiones ópticas de 2019

Todas engañan a nuestros ojos y cerebros sin remedio

Ilusión óptica. Imagen: iStock

Todos los años las redes sociales se llenan de nuevas ilusiones ópticas, la mayoría generadas por expertos y profesores en la materia, que las crean para engañar a sus alumnos y a la audiencia que se las encuentra en las redes. Muchas de ellas son realmente curiosas y divertidas, lo que las convierte en virales y, con ello, también se genera un cierto objetivo educativo que muestra al común de los mortales cómo nuestros ojos y nuestro cerebro pueden engañarnos con facilidad.

Todos los años se celebra un pequeño certamen en el que se eligen las mejores ilusiones ópticas del año, conociéndose actualmente los tres primeros del TOP anual. The Best Illusion of the Year Contest, creada por los expertos en el campo de las ilusiones ópticas, lleva desde 2005 entregando estos peculiares premios. ¿Conocías las ilusiones de los tres primeros clasificados?

3 - The Rotating Circles Illusion

El tercer premio es para Ryan E.B. Mruczek y Gideon Paul Caplovitz de la Universidad de Nevada con su The Rotating Circles Illusion o círculos giratorios. En ella vemos como un pequeño círculo central que se mueve en una trayectoria perfecta parece cambiar de camino cuando otros círculos giran alrededor. El círculo parece moverse de lado a lado o de forma triangular, pero en realidad sigue con su trayectoria mostrada.

2 - Change the Color

Haruaki Fukuda de la Universidad de Tokio es el ganador del segundo premio del año, con su ilusión óptica conocida como Change the Color. Con esta ilusión óptica, comprobamos cómo nuestro cerebro puede variar el color de los objetos según su movimiento. Por ejemplo, estos puntos rojos y verdes pueden llegar a verse amarillos gracias al movimiento.

1 - Dual Axis Illusion

Frank Force de Estados Unidos es el creador de la ilusión óptica ganadora, conocida como Dual Axis Illusion. Una forma de pez giratoria que parece desafiar la lógica al girar y moverse en todas las direcciones, ya que el patrón que sigue es muy ambiguo. En realidad la clásica forma de pez está generada por una estructura muy compleja.