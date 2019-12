Consejos útiles para prevenir la resaca y remedios terribles para combatirla

En las fiestas de Navidad más de uno terminará con resaca

Te damos consejos útiles para prevenir la resaca

Cosas que nunca debes hacer para curar la resaca

Persona con resaca. Imagen: iStock

Desde hace un tiempo se ha hecho popular el dicho "noches de desenfreno, mañanas de Ibuprofeno" y su significado no puede ser más correcto. Tras pasar horas de diversión tomando un par de copas con amigos y familiares, el exceso de alcohol trae al día siguiente una terrible y fatal resaca, y con ella la búsqueda de remedios, a veces terribles, con los que pasarla de la mejor manera posible.

Y aunque esos días nos prometamos y nos repitamos a nosotros mismos la frase de "no vuelvo a beber", no podemos asegurar a ciencia cierta de que eso sea verdad. Siempre habrá otra celebración donde poder, si uno quiere, divertirse y tomar un par de copas con los amigos, pero eso no tiene porque significar resaca. Existen algunos métodos y consejos que te ayudarán a que el consumo de alcohol no se convierta en una terrible resaca al día siguiente.

Consejos útiles para prevenir la resaca

Comer antes de beber es una de los consejos más importantes ya que gracias a ello, la absorción del alcohol es más lenta y no se sobrecarga al hígado. Se recomienda sobre todo tomar alimentos con alto volumen proteico, frutos secos y alimentos ricos en vitamina B.

Beber entre copa y copa, agua o algún zumo. Esto ayuda a que el cuerpo se mantenga siempre hidratado y que el organismo pueda procesar el alcohol de manera más eficiente.

Evitar mezclar diferentes tipos de bebidas. El consumir alcohol de diferentes grados hace que el organismo le cueste más procesarlo y que uno no sea consciente realmente de la cantidad de alcohol que está bebiendo, provocando una resaca terrible al día siguiente.

Beber despacio y con pausas entre copa y copa para que nuestro organismo tenga tiempo a metabolizar el alcohol que se vamos ingiriendo.

Cosas que nunca debes hacer para curar la resaca

Comer comida basura. Algo que mucha gente hace cuando se encuentra de resaca es alimentarse con comida basura, sin embargo, esto es un gran error. Además de no asegurarnos que nos vaya a curar la resaca, este tipo de comida nos puede provocar dolores estomacales.

Tomar bebidas con cafeína. La cafeína aumenta las ganas de orinar, y si un cuerpo con resaca ya está deshidratado, con la ingesta de bebidas con cafeína, la situación empeora llegando a provocar incluso acidez estomacal.

Ir a la sauna Muchos piensan que el calor de la sauna es bueno para eliminar las toxinas de alcohol que están en el cuerpo pero para alguien con resaca es fatal. Además, de no conseguir ese propósito, el calor provoca una deshidratación mayor y hace que nos sintamos peor.

Beber más alcohol. El alcohol no es como las agujetas que se van cuando haces más ejercicio. El consumo de alcohol cuando se está de resaca solo conseguirá alargar más el tiempo que necesita nuestro cuerpo para procesarlo y como consecuencia estar más días con resaca.