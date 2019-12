Así harán las empresas que no te acomodes cuando vayas al baño

Tener un teléfono móvil ya es algo imprescindible para la mayoría de la sociedad sin importar demasiado la edad. Con un teléfono móvil se puede estar en contacto continuo con nuestro seres queridos, guardar todo tipo de información, escuchar música, sacar fotos e incluso conocer la actualidad de cualquier rincón del mundo.

Estas acciones y muchas más que podemos hacer con solamente un móvil hace que sea todo un imprescindible en nuestro día a día y que lo llevemos con nosotros a todas partes, a veces incluso cuando vamos al cuarto de baño.

Llevar el móvil al cuarto de baño no supone un gran problema en sí. Sin embargo la cosa cambia cuando se hace durante el horario laboral. Es algo lógico y normal que un trabajador necesite ir al baño cuando está trabajando, pero al llevar el móvil consigo hace que su estancia allí sea mucho mayor o por lo menos es lo que dicen los estudios. Según una encuesta elaborada por la empresa Protecting, un porcentaje de trabajadores pasan en el baño hasta 28 minutos de su jornada laboral.

El simple hecho de ir al baño con el móvil en el trabajo se ha convertido en un problema para ciertas empresas, ya que creen que este tiempo perdido hace que su productividad baje y esta ha sido la principal razón por la que el Standard Toilet saliera al mercado.

BREAKING NEWS: Say goodbye to comfort breaks! New downward-tilting toilets are designed to become unbearable to sit on after five minutes. They say the main benefit is to employees in improved employee productivity. pic.twitter.com/lfDbeXJdCX