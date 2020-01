Tailandia prohíbe las bolsas de plástico y así responden sus habitantes

Tailandia es uno de los países con un mayor índice de contaminación. Con el fin de acabar con ella y lograr recuperar una estabilidad medioambiental, el país ha tomado medidas en este recién comenzado 2020. Para ello ha eliminado de cualquier tipo de comercio las bolsas de plástico. Uno de los elementos que no pueden faltar en cualquier tienda o supermercado, sin duda, pero que no ha afectado lo más mínimo a sus habitantes.

Más allá de las televisiones locales, no han tardado en saltar a las redes sociales de todo el mundo la respuesta de los ciudadanos de Tailandia a la decisión del gobierno de eliminar las bolsas de plástico. Y es que en lugar de salir a la calle a protestar, los habitantes del país han tenido la idea más original para cargar con sus compras sin contaminar: utilizar cualquier tipo de objeto o accesorio, literalmente.

Thailand started 2020 with a major plastic bag ban so now Thais have made it a trend to put their shoppings in random things & i'm living for it LMFAO pic.twitter.com/7QtkMD1oax