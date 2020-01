Ilusión dinámica de Müller-Lyer: no importa lo que veas, estas líneas nunca cambian de tamaño

El mundo de las ilusiones ópticas es fascinante y siempre que aparece en Internet una nueva suele convertirse en un viral prácticamente al instante. Y es que pese a que conocemos en muchos casos cómo y por qué se producen, siguen fascinándonos esas imágenes que son capaces de engañar a nuestro cerebro y hacernos ver y creer cosas que, en realidad, no están pasando. Una de ellas es la ilusión dinámica de Müller-Lyer.

La ilusión dinámica de Müller-Lyer es una creación del experto en ilusiones ópticas Gianni Sarcone que, de hecho, fue galardonado como la tercera ilusión óptica del año en 2017. Su creación engaña a nuestro cerebro, haciendo creer al mismo que una serie de líneas aumentan y reducen su tamaño cuando, en realidad, nunca cambian de tamaño. El efecto es aún más increíble al añadir colores, poner varias líneas en paralelo o hacerlas circulares.

Youtube Video

Lo que en realidad está pasando es que las flechas que tienen al borde las líneas cambian de orientación, haciéndonos creer que las líneas se acortan y se alargan, pudiendo generar secuencias muy visuales que logran engañar fácilmente al cerebro. Pero una mirada más detenida, centrada en un punto fijo, nos revelará que en realidad las líneas básicas nunca se alargan o se encogen.

Expertos en estas imágenes decidieron crear varias estructuras de la ilusión óptica para comprobar su comportamiento en diferentes situaciones. Estas son algunas de las más bonitas y relevantes:

