Si el olor a gasolina te resulta agradable, no te preocupes, hay una explicación lógica

¿Te gusta el olor a gasolina o el olor del pegamento?

Se trata de una reacción inconsciente de nuestro cuerpo

Inhalar voluntariamente estos productos puede ser peligroso

Coche en una gasolinera. Imagen: iStock

Es habitual que a las personas nos gusten los olores agradables y suaves de nuestro entorno, como un campo primaveral lleno de flores silvestres o el olor de la brisa marina. Sin embargo, en ocasiones nos resultan agradables olores que sabemos que son, incluso, perjudiciales por sus vapores. Estamos hablando de la gasolina, del pegamento, de la rueda quemada... Si eres de los que te gustan estos olores y no comprendes el motivo, te explicamos por qué te gustan.

Obviamente no a todo el mundo le gusta el olor a gasolina, por ejemplo, y hay personas que repudian este aroma tan fuerte. Pero muchas personas en general sí les resulta agradable, al menos cuando tienen la oportunidad de olerla en una gasolinera o en una pista de karts. No es extraño que este derivado del petróleo pueda tener un olor que nos guste, ya que está compuesta por hidrocarburos y otros elementos químicos, y es ahí de donde procede este olor.

Los hidrocarburos son la causa del fuerte olor

Los hidrocarburos a menudo incluyen compuestos que tienen un olor intenso y peculiar, al igual que productos de la limpieza, pinturas de varios tipos o pegamentos. Inhalar gasolina puede alterar temporal la función del sistema nervioso, lo mismo que sucede con el alcohol. Nos podría provocar un leve estado de euforia, así que inconscientemente el cuerpo no rechaza el olor y, en muchos casos, incluso le parece agradable.

Obviamente los vapores de la gasolina no son buenos para nuestro cuerpo, pero a nadie le pasará nada por olerlos momentáneamente en una gasolinera. Estos gases no entrañan riesgos a no ser que se inhalen de forma intencionada durante largos periodos de tiempo, en cuyo caso sí podrían resultar extremadamente peligrosos. Y es que entre los hidrocarburos de la gasolina se encuentra el benceno, siendo un elemento potencialmente cancerígeno.