¡Tenías que haber vivido en los 90!: Las cosas del día a día que hoy nos parecen imposibles

Si miramos años atrás podemos asegurar que la vida de una persona que ha vivido en los 90, es totalmente diferente a la vida en la actualidad. La forma de vestirse, de comunicarse, de divertirse, todo era diferente por aquel entonces y si lo comparamos con la vida cotidiana actual hay cosas que nos parecen hasta imposibles.

Los años 90 fueron como el tránsito de estilos de vida totalmente diferentes. En aquellos años comenzaron a salir muchos aparatos electrónicos que marcaron el estilo de vida de esa época pero que en la actualidad, ya cuentan con versiones mucho más desarrolladas y que nos parece imposible haber sobrevivido tantos años sin ellas.

Aunque ya existían los ordenadores, la velocidad de carga de aquel tiempo sacaría de quicio a muchos en la actualidad.

Kids today will never know the torture... pic.twitter.com/5zS2pOQRIF — Nick Younker (@NYounker) April 27, 2019

Los calcetines clásicos de los 90 eran tan largos que se podían usar a capas.

Today's kids will never know what it was like to have to create your own ankle socks. pic.twitter.com/UbScwjJN3G — OG Brown (@OGBlood_) January 5, 2020

Los SMS eran el Whatsapp de entonces y había que usar los caracteres justos para que no nos lo cobraran por 2.

Today's kids will never know the struggle of exceeding number of characters during texting and using every possible shorthand so we don't get charged for 2 texts ???? #goodolddays — B (@MsCoralCoast) December 30, 2019

Para comunicarte con tus amigos tenias que usar el fijo de casa y preguntar antes a tus padres si podías hablar con él.

Today's kids will never know what it was like before everyone had cell phones and you had to use your family's home phone to call your friend's home phone and ask their parents if you can talk to your friend — Cynthia (@_cynthsj) November 12, 2019

Si una memoria USB de 32 gigas no es suficiente para ti, tenías que probar a almacenar tus archivos en disquetes.

Today's kids will never know the joy of swapping shareware discs with your friends or having to wait for the next episode of doom or Duke Nukem to come out! pic.twitter.com/njD46VA5yH — Art of Jason Wulf (@jasonwlf) January 2, 2020

Encontrar una canción entre miles pudiendo usar sólo un botón era todo un milagro.

Today's kids will never know how long it took to find the song you wanted to listen to ???? pic.twitter.com/491d3LAa66 — Kenya???? (@_Fuck_Youuuuuuu) December 30, 2019

Los amigos de Ronald McDonald eran tan famosos que incluso se regalaban como juguete en el Happy Meal.

Today's kids will never know Ronald McDonald used to have a "squad" pic.twitter.com/k8ZNedV1KC — Justin Cider (@PantsDonkey) March 27, 2018

Una de las decisiones más difíciles era escoger uno de estilos del WordArt.

Today's kids will never know how hard it was to make this choice. pic.twitter.com/v9neXmmNeU — AsapShakur (@kemar395) January 6, 2020

La máxima felicidad que suponía encontrar un cromo especial en el paquete que acababas de comprar.

Today's kids will never know the absolute scenery when pulling one of these gems out a pack. Absolute limbs outside Umars Corner Shop. pic.twitter.com/4W5VU16jE6 — George (@StokeGeorge) August 29, 2018

Una gran biblioteca de películas en VHS eran nuestro propio Netflix.

Today's kids will never know ??????????? pic.twitter.com/kM2GkfF0rT — EastAfricanguy (@eastafricanguy) December 21, 2019

El ratón del ordenador funcionaba gracias a una bola y había que limpiar su interior para que funcionara correctamente.

Remember having to clean out your mouse every few days? Today's kids will never know this struggle pic.twitter.com/zeUbTi6SoJ — SimmerJonny (@SimmerJonny) April 24, 2019

Cuando un profesor nos llevaba a la sala de ordenadores era uno de los mejores momentos.

Today's kids will never know how big of a deal it was to go to the computer lab. — confusing thoughts : threads :) (@ThreadsThinking) January 1, 2020

Lo molesto que era querer ver una película pero tener que rebobinarla primero.