En este restaurante no solo te cobran por la comida, ¡también lo hacen por preguntar!

Nuevamente un ticket de un restaurante que se hace viral

Cobran un suplemento a los clientes que hacen preguntas estúpidas

Tom´s Diner es uno de los restaurantes más famosos de Denver

Chef en un restaurante. Imagen: iStock

Últimamente los tickets de los restaurantes y bares del mundo se están haciendo virales por gran cantidad de motivos. Desde los restaurantes que intentan engañar a los clientes extranjeros y "clavarles" grandes cuentas por apenas un par de aperitivos, hasta locales en donde se recriminan a los clientes por medio de la factura su mal comportamiento. En este caso hablamos de la segunda opción, un restaurante que ofreció un ticket realmente curioso a uno de sus clientes.

Dice una norma no escrita que el cliente siempre tiene la razón, sin embargo, esto no siempre es así y los dueños de los restaurantes lo saben -y también el público-. Así que en muchos locales sus responsables no tragan con la cantinela de los clientes desagradables y, en el caso del Tom´s Diner, existe una parte de la carta dedicada a "preguntas estúpidas" de los clientes, los cuales deben pagar si las realizan en el restaurante. Una medida que puede resultar poco agradable entre los clientes, incluso maleducada, pero al menos se avisa en la propia carta.

Sin embargo, hay clientes que pese a todo siguen realizando preguntas que no gustan a los responsables del Tom´s Diner, por ese motivo las cobras en la factura final del restaurante. La imagen de un ticket de este restaurante de Colfax, en Denver, recientemente se ha hecho viral por incluir el famoso suplemento de pregunta estúpida, la cual le cuesta al cliente 0.38 dólares. El propio cliente la compartió en redes sociales, sin embargo, no reveló la pregunta que hizo a los responsables del restaurante.

Por este motivo, no conocemos si la pregunta fue demasiado impertinente como para tener que cobrarla, sin embargo, esto es algo que no todos los clientes pagarían. Sin embargo, es uno de los restaurantes históricos de la ciudad, cuyos clientes evitaron su demolición no hace mucho tiempo, y al parecer pese a todo siguen acudiendo a comer y cenar de forma diaria. ¿Pagarías este suplemento en tu ticket?