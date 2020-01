Edita una foto para enviarla a su jefe y se convierte en la peor excusa para faltar al trabajo

Tener que madrugar cada mañana puede que sea una de las tareas más difíciles de todo el día. Los minutos posteriores al escuchar la alarma del móvil, se vuelven densos y en ese momento se nos llena la cabeza de pensamientos negativos debido a las grandes ganas de dormir que tenemos. En este punto del día, incluso uno se puede llegar a plantear buscar una buena excusa para no tener que trabajar.

Aunque de manera general la gente cumple con sus obligaciones, existen personas mucho más descaradas que encuentran cualquier disculpa para no tener que ir a su trabajo. Un claro ejemplo de esto fue la historia que la usuaria Sidney Whitson, contó en su cuenta de Twitter.

Esta usuaria compartió en su cuenta personal, la historia de porqué su compañera de trabajo se ausentó de su puesto. Esta compañera le envió un mensaje a su jefe donde le explicaba que no podía ir ese día al trabajo. El problema que tenía esta mujer, era que se le había pinchado una rueda, un hecho bastante común y que le puede pasar a cualquiera, pero que se volvió de lo más sospechoso por culpa de la foto que adjuntó al mensaje.

Sidney Whitson, quiso que todos pudieran ver dicha foto y juzgarla por ellos mismos. La imagen muestra una rueda de un vehículo que tiene incrustado un clavo cuya apariencia se asemeja más a una chapuza en Photoshop que un clavo real.

my coworker called in (yet again) and said she had a nail on her tire that caused her to have a flat. i need everyone to stop what they're doing and ZOOM IN TO THE NAIL IN THE PICTURE SHE SENT MY BOSS pic.twitter.com/4NcJGuvF4F