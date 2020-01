Esta app te dice los mejores sitios públicos para practicar sexo en España

Mis Picaderos es una web app que localiza "picaderos"

Con más de 10 años activa, cuenta con una gran base de datos

15770 sitios para hacer el amor fuera de la intimidad del hogar

Pareja sentada en el campo. Imagen: iStock

Aunque hemos entrado ya en 2020 y ninguna web o aplicación, por muy extraña que sea, no debería sorprendernos, lo cierto es que aún existen algunas que llegan incluso a sonrojarnos... En ocasiones las relaciones de pareja no funcionan todo lo bien que deberían y sus protagonistas buscan cosas diferentes para aumentar la emoción, ideas como mantener relaciones en lugares públicos. Pero, ¿dónde poder hacerlo? Una aplicación te dice los lugares más apropiados.

Sí, Mis Picaderos, como su propio nombre indica, es una web app que nos dice los lugares de España más apropiados para mantener relaciones sexuales fuera de la intimidad del hogar o de una habitación. Esta web localiza los "picaderos" más famosos de cada lugar, muchos de los cuales conocidos por todos los habitantes de las localidad, y algunos un poco más escondidos.

Más de 15770 sitios para hacer el amor

Y es que si bien mantener relaciones sexuales en un coche o en el campo parece algo propio de películas slasher americanas, lo cierto es que no son pocas las parejas que, por diferentes motivos, deciden optar por esta opción. Personas jóvenes que comienzan una relación y no tienen casa propia, parejas que quieren darle un vuelta de tuerca a sus relaciones, etc. Lo más curioso es que la web app Mis Picaderos lleva online nada menos que 10 años, así que su base online de picaderos es larga y extensa.

Los usuarios escriben recomendaciones y hablan sobre lugares seguros para mantener relaciones, indicando en un mapa su localización. De esta forma podemos ver que en Madrid centro hay 239 picaderos, que van desde los setos de un parque hasta un hueco escondido en unas escaleras. Móstoles tiene 23 picaderos, Alcorcón 17, Leganés 53, Alcobendas 14... Y así con todas las ciudades y barrios de España. Tal y como explica la aplicación, ya cuentan con "15770 sitios para hacer el amor".