¿A qué temperatura comenzamos a soltar vaho por la boca?

El vaho se produce debido a la exhalación de agua de nuestro cuerpo

El frío ayuda a que se produzca este proceso, pero no siempre es así

Imagen: iStock

El frío llega en el momento menos pensado y no por eso tenemos que dejar a un lado nuestras obligaciones. A pesar del tiempo exterior, nuestras labores diarias nos obligan a salir abrigados e intentar mantenernos a la mejor temperatura para que nada nos frene. Sin embargo, hay efectos que no se pueden evitar a esas temperaturas. Tener la nariz roja, las manos moradas o expulsar vaho por la boca pueden ser algunas de los efectos que genera la baja temperatura ¿o no?

Si nos centramos en el poder expulsar vaho tenemos que saber que esto se produce debido a la exhalación de agua de nuestro cuerpo. Todo el mundo sabe que respiramos oxígeno y que exhalamos dióxido de carbono. No es raro pensar que si nuestro cuerpo está formado por un 60% de agua, también expulsemos algo de ella. Estas moléculas de agua se condensan al entrar en contacto con aire más frío, lo que se conoce como punto de rocío, y de esta forma nace el vaho.

El frío ayuda a que se produzca este proceso de condensación pero es el realidad la humedad la que lo provoca. Obviamente es fácil creer que es más usual poder generar vaho durante un día frío ya que la humedad es mayor a esas temperaturas, pero este hecho no siempre es cierto.

Aunque sea un día de calor, si el nivel de humedad es alto, también se puede ver cómo generamos vaho por la boca. Cuanta mayor es la humedad del aire, mayor es su saturación lo que aumenta el punto de rocío y lo que provoca que podamos ver salir vaho de nuestra boca. Por esta misma razón, si el clima exterior es seco aunque frío, lo más probable es que no podamos ver nuestro aliento.