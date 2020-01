Las fotos más impresionantes de la gran nevada que está viviendo Canadá estos días

Es bien sabido que el clima y los paisajes invernales están cubriendo gran parte del hemisferio, siendo el frío, las lluvias, la nieve y el hielo los principales protagonistas de esta época del año. A medida que bajan las temperaturas en el mercurio, también nos encontramos con escenas de nieve cubriendo todo de un manto blanco perfecto y puro.

A pesar de que a través de las redes sociales podamos encontrar todo tipo de documentos fotográficos sobre las bonitas escenas que está dejando este frío invierno, las bajas temperaturas pueden causar muchos estragos en algunas partes del mundo Especialmente en Canadá.

No son pocos los canadienses que quisieron mostrar al mundo cómo se vive una de las peores tormentas de nieve en lo que llevamos de año y para ello publicaron una gran cantidad de instantáneas mediante sus redes sociales. En ellas podemos observar desde cómo la nieve forra casas enteras hasta coches enterrados por un gran manto blanco.

Es en estos meses cuando se pueden llegar a observar algunos fenómenos causados por el frío extremo. En Terranova, Canadá, más concretamente han sufrido las consecuencias de una tormenta que consiguió encerrar a miles de residentes en sus hogares debido a que la nieve bloqueaba la entrada.

Not laughing anymore. The snow is piled up so hard against my door the doorbell actually just rang. Okay, I'm laughing a little at that. #BuriedIn #CantGetOut #nlblizzard2020 #PanicTime #TimeToStartDrinking pic.twitter.com/TAPJCTuY2Z