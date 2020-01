Calendario de ausentismo laboral: conoce los días que más se falta al trabajo en España

Arriesgarse a perder el trabajo por unas horas de descanso no compensa

Han querido descubrir qué días la gente se excusa para no ir a trabajar

Imagen: iStock

Quién diga que alguna vez recién levantado por la mañana no se ha planteado faltar al trabajo, miente. Aunque no lo hayamos hecho nunca, el cansancio que se tiene al estar recién levantado, hace que nuestra mente fantasee con alguna excusa para no tener que cumplir con nuestras obligaciones laborales.

Arriesgarse a perder el trabajo por unas horas de descanso no compensa, pero hay personas que realmente no piensan en esa situación y les da igual contar alguna mentira para no tener que estar en su puesto de trabajo.

Las personas detrás de la página web Zippia, han querido descubrir hasta qué punto este hecho era verdad y ha realizado un análisis para conocer qué días la gente falta más al trabajo. Para llevarlo a cabo, han analizado el tráfico de usuarios que ha recibido un artículo llamado "Tres consejos para avisar de que estás enfermo (aunque no lo estés realmente)". Esto lo hizo comparando el número de usuarios de un día con el número de los del día anterior para que ningún algoritmo de Google pudiera afectar en el posicionamiento del artículo y por lo tanto en el resultado.

Los días pueden variar si hay algún festivo cerca

Como consecuencia, Zippia averiguó que los lunes de cada semana accedían al artículo el 20% de usuarios, mientras que los viernes eran los días que menos popularidad tenía. También había variaciones si había algún día festivo cerca, como puede ser el día después del día de Navidad que fue en el que más gente llamó para decir que estaba enferma.

Este análisis dió también como resultado que existían 3 lunes del año en los cuales el número de usuarios aumentaba de manera exagerada pero sin motivo alguno. Estos días eran el 24 de junio, el 12 de agosto y el 21 de octubre.