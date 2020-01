¿Realmente algún caballero medieval rescató alguna vez a una damisela en apuros?

Gracias a los libros clásicos y las películas románticas, nuestra manera de ver una historia de amor está un poco idealizada. Tenemos el concepto de que en la época medieval, los fieles caballeros luchaban sin fin hasta conseguir sacar de cualquier situación malvada a su mujer amada para por fin, tener con ella una verdadera historia de amor y felicidad. Sin embargo, esta percepción no es del todo cierta.

Si nos basamos en los hechos históricos y todo tipo de documentación que aporta información de esa época, no se registra ningún suceso en el que un caballero salve a una "damisela en apuros". Aunque esto no pueda justificar si realmente haya ocurrido alguna historia así, nos hace pensar que muchas de las historias contadas en libros son más bien fruto de una fantasía o de la búsqueda de un recurso literario que quería realzar la figura masculina de aquella época de algún modo.

En su gran mayoría, las historias registradas de la época medieval, hablan de mujeres que son robadas por otros hombres para poder casarse con ellas ya sea por obsesión o por conseguir tener bienes y riquezas. Hay algunos hechos que incluso hablan de mujeres que en una situación de secuestro que luchan hasta conseguir su libertad.

Aunque no son un rescate, sí auxilian a las mujeres de la época

No obstante, sí que se registran otros casos que aunque no sean un rescate en sí, se ve en ellos como hombres auxilian a mujeres de la época. Por ejemplo, hay casos en mujeres son escondidas o encerradas en conventos por sus familiares, y que planean sus secuestros junto a sus amantes, para poder vivir con su amado una historia de amor. Estos casos aunque sí que son verdaderas historias de amor, no justifica la manera idílica que tenemos del amor clásico ya que, en la mayoría de estos casos dichos hombres no contaban con el título de caballero.

En resumen, no existen realmente datos claros de los que nazca la valiente hazaña de un caballero rescatando a su bella amada, aunque sí que existen hechos de valentía por parte de hombres y mujeres de la época. Además, aunque toda la documentación que existe de esos años no aporta dicha información, puede que existiera alguna historia en la cual realmente algún miembro de la pareja peleara sin fin para poder liberar al amor de su vida.