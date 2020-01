La reacción de un bebé que prueba helado por primera vez se vuelve viral

El vídeo ha arrasado en diversas redes sociales, desde TikTok hasta Twitter

La reacción del pequeño es francamente divertida conforme prueba el helado

Imagen: iStock

La plataforma TikTok nos ha vuelto a dejar uno de los momentos más virales y divertidos en lo que llevamos de 2020. ¿Los protagonistas? Un pequeño bebé y un helado. Han bastado estos dos elementos para revolucionar por completo la que ya es una de las redes sociales más populares del momento.

Puede que en verano muchos nos lancemos sin pensarlo a por ese helado de chocolate, vainilla o fresa. Con el calor apetece, desde luego, pero en el caso de Blakely lo ha llevado un paso más allá. Esta pequeña de tan sólo unos meses fue grabada por su madre Brittani Jernigan abalanzándose sobre un helado de una forma que pocas veces hemos visto.

No sabemos si fue la textura o bien el sabor, pero en cuanto se lleva el primer bocado los ojos y gestos de la pequeña delatan que no querrá separarse del helado hasta que se lo termine. El vídeo, original de TikTok, también ha llegado a otras plataformas y redes sociales, arrasando por igual en ellas.

TikTok nos ha dejado momentos realmente memorables, uno de ellos el referente a la canción de Adele 'Someone like you' y que arrasó en la aplicación. 2019 nos dejó también infinidad de momentazos en redes sociales. Desde los referentes al asalto del Área 51, pasando por las opiniones en torno al final de Juego de Tronos, sin duda uno de los momentazos del pasado año.