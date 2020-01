La tortilla ¿muy hecha o poco hecha? España se vuelve a batir en duelo en Twitter

Debatir es algo que hacemos toda la vida. Cualquier cosa por sencilla que sea, puede ser el tema central de un intercambio de ideas entre personas de diferentes opiniones. Generalmente los debates finalizan sin ningún problema, no obstante hay algunos temas que son más delicados y en los que todavía no se ha llegado a un acuerdo.

Uno de los grandes debates de España ha vuelto a resurgir a través de una nueva tendencia que se está haciendo viral en Twitter. Esta red social se ha llenado últimamente de imágenes de alimentos cocinados en diferentes puntos. Es decir, desde poco hechos hasta estar casi quemados, con el objetivo que los usuarios pudieran compartir cuál les gustaba más. Ahora mismo, podemos encontrar desde rebanadas de pan de menos a más quemadas, trozos de carne casi crudos hasta otros muy hechos e incluso tazas de café con mucha a nada de leche.

Oh now we're adding STEAK. 24A pic.twitter.com/dOuadRibao