¿Existe realmente la muerte? Esta teoría sostiene que todo está en nuestra conciencia

Este científico se basa en la teoría del biocentrismo

Cuenta con bastante parecido con la teoría de los universos paralelos

Imagen: iStock

Desde pequeños tenemos el conocimiento de que la vida tiene diferentes etapas bien marcadas que van desde el nacimiento de un ser vivo hasta su muerte. Todas estas etapas están dentro del llamado ciclo de la vida y son conocidas en todo el mundo. Sin embargo, hay una que no toda la sociedad percibe de la misma manera. Existen personas que ven de forma diferente la última etapa de la vida y tienen sus propias teorías de lo que supone la muerte.

Un ejemplo de ello es Robert Lanza, un científico estadounidense que ha publicado en su propio blog una teoría que confirma que la vida no termina tras las muerte, ya que esta "no existe". Para llegar a esta conclusión, este científico se basó en la teoría del biocentrismo dentro de la física cuántica.

Algo parecido a la teoría de los universos paralelos

Esta teoría habla de que la muerte es un concepto asociado a la muerte del cuerpo de una persona pero que no es real. La teoría del biocentrismo cuenta con bastante parecido con la teoría de los universos paralelos y según este científico la vida es como "una flor perenne que vuelve a florecer en el multiverso".

Para justificar esta teoría, Robert Lanza también dijo que cuando morimos no lo hacemos según una matriz aleatoria sino como una matriz ineludible y que la muerte no existen sin el espacio ni el tiempo. Esto no supone que exista la inmortalidad perpetua, sino que esta se encuentra fuera del tiempo.