Si viajas a menudo, esta lista de contraseñas WiFi de aeropuertos te salvará la vida

Cuenta con información de aeropuertos de todo el mundo

Se accede a través de Google Maps o de su app

Imagen: iStock

Para viajar a sitios alejados y de manera rápida, una de las mejores opciones es utilizar el avión. Viajar en avión suele ser de lo más cómodo y práctico para llegar a los rincones más alejados del mundo, sin embargo, suele tener un gran inconveniente.

Las escalas pueden hacer que un viaje que debería ser relativamente corto, pueda llevarnos más horas. En muchas ocasiones los viajeros tienen que esperar durante horas en los aeropuertos hasta que llegue el momento de poder hacer su embarque y llegar al final a su destino de una vez por todas.

El tiempo que se pasa en los aeropuertos puede ser de lo más aburrido, ya que las opciones que tenemos en ellos son pocas. Por esa razón navegar por internet es lo mejor para entretenerse, pero no siempre se pueden utilizar los datos que tenemos en el móvil y en esas ocasiones conectarse al wifi es nuestra única opción para entretenernos.

Poder conectarse a la red Wifi de todos los aeropuertos

Aunque en algunos aeropuertos las redes WiFi están abiertas, no siempre es así, y para conectarnos necesitamos una contraseña. WiFox es una aplicación que todo aquel que viaje necesita, pues te ayudará a que puedas conectarte a las redes WiFi de los aeropuertos aunque no estén abiertas.

&lt;/p&gt;</p><p>&lt;p&gt;El tiempo que se pasa en los aeropuertos puede ser de lo más aburrido, ya que las opciones que tenemos en ellos son pocas. Por esa razón navegar por internet es lo mejor para entretenerse, pero no siempre se pueden utilizar los datos que tenemos en el móvil y en esas ocasiones conectarse al wifi es nuestra única opción para entretenernos. &lt;/p&gt;</p><p>&lt;p&gt;Aunque en algunos aeropuertos las redes WiFi están abiertas, no siempre es así, y para conectarnos necesitamos una contraseña. WiFox es una aplicación que todo aquel que viaje necesita, pues te ayudará a que puedas conectarte a las redes WiFi de los aeropuertos aunque no estén abiertas. &lt;/p&gt;</p><p>&lt;p&gt;Esta aplicación, muestra un mapa con diferentes aeropuertos de todo el mundo en el cual solamente tendremos que seleccionar el que nos interese para tener de él toda su información. En algunas ocasiones solo pone si la red es pública o no, pero en en muchas otras incluso se pueden ver las contraseñas para poder conectarse a ellas. &lt;/p&gt;</p><p>&lt;p&gt;Para acceder a esta aplicación se puede hacer a través de Google Maps o a través de su propia app para así tenerla lista y preparada cada vez que viajamos.&lt;/p&gt;

Esta aplicación, muestra un mapa con diferentes aeropuertos de todo el mundo en el cual solamente tendremos que seleccionar el que nos interese para tener de él toda su información. En algunas ocasiones solo pone si la red es pública o no, pero en en muchas otras incluso se pueden ver las contraseñas para poder conectarse a ellas.

Para acceder a esta aplicación se puede hacer a través de Google Maps o a través de su propia app para así tenerla lista y preparada cada vez que viajamos.