Alimentos que no deberías comer en ayunas si no quieres destrozarte el estómago

Hay ciertos alimentos que no deberías introducir en los desayunos

Escoger bien los alimentos puede evitarte dolores estomacales

Imagen: iStock

Ya sea siguiendo una dieta, o no, siempre se nos recomienda hacer un desayuno relativamente fuerte. No hay nada como comenzar el día con fuerza y por ende con el estómago lleno. Eso sí, más allá del clásico desayuno de café acompañado por tostadas, cereales u otros tipos de alimentos, debemos tener en cuenta elecciones que jamás tendríamos que añadir si no queremos pasar una mala mañana.

Por ejemplo, si bien el tomate se recomienda introducir en las comidas o las cenas, en el desayuno es totalmente desaconsejable. El motivo no es otro que el ácido tánico que contienen, lo cuál dificulta mucho su digestión a primera hora de la mañana. Un ejemplo similar es el de las bebidas con gas. Sabemos que es complicado añadir en el desayuno una CocaCola o Pepsi, pero para gustos, colores. Los síntomas son similares, y no sólo eso, sino que además se añade también un estómago más hinchado e incluso gases. Nada recomendable cuando se trata de ir al trabajo.

Las golosinas son uno de los elementos clásicos cuando tenemos amigos en casa o vamos al cine. Si te han sobrado de la noche anterior y te encuentras con ellas al levantarse, huye. No sólo pueden ocasionar serios problemas de salud para todas aquellas personas diagnosticadas con diabetes, sino que además el cuerpo no es capaz de secretar la cantidad de insulina necesaria cuando el estómago está vacío por la mañana.

Introducir un yogur al levantarnos puede resultar una opción tentadora. Este tipo de productos generalmente encajan en cualquier dieta debido a su amplísima variedad, pero lo cierto es que no son nada recomendables a primera hora. ¿El motivo? Similar al visto con el tomate, su alto contenido en ácido, en este caso láctico. Aunque sea recomendable para las personas, es mejor disfrutar del yogur después de la comida o a la noche.

La fruta es uno de esos manjares de los que nunca debemos de prescindir, ya sea durante la tarde o incluso en el desayuno. Eso sí, hay determinados tipos de frutas que debemos evitar a primera hora. Uno de los más destacados es la pera. A pesar de que tenga un alto contenido en agua, debido a los elevados porcentajes de fibra, la pera puede ocasionar unos cuantos dolores de tripa si la introducimos en el desayuno.