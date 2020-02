BroomChallenge: la NASA se desmarca del nuevo reto viral de la escoba en equilibrio

Cada vez son más personas las que utilizan las redes sociales y con ello, el contenido que podemos encontrar en ellas es mucho más variado. Una de las cosas que hemos podido ver en los últimos años son los desafíos o "challenges": desde el Trashtag Challenge, un reto que consiste en limpiar espacios naturales llenos de basura, hasta el IceBucket Challenge, que consistía en tirarse un cubo de agua fría por encima.

Actualmente podemos ver un nuevo desafío que sorprende a todo aquel que lo realiza. Según una usuaria de Twitter, la NASA habría confirmado que el lunes era el único día en el que la atracción gravitacional era tan fuerte que incluso las escobas se podían mantener en pie. La propia usuaria, puso a prueba esta afirmación de la famosa agencia y grabó un vídeo donde se puede ver cómo su escoba se mantenía en pie.

Okay so NASA said today was the only day a broom can stand up on its own because of the gravitational pull...I didn't believe it at first but OMG! ???????????????????? pic.twitter.com/M0HCeemyGt