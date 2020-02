El curioso ruido que hace un bloque de hielo cayendo por un agujero de la Antártida, explicado por un glaciólogo

Como ya sabemos, según el lugar del mundo en el que nos encontremos el clima es diferente. Si por un lado en Arabia Saudita podemos llegar a encontrarnos con hasta 54º de temperatura, en Antártida el frío es el verdadero protagonista.

Muchos científicos, con el fin de llevar a cabo diferentes investigaciones, tienen que soportar las bajas temperaturas de la Antártida. En este zona del mundo los expertos realizan pruebas mientras sufren temperaturas heladas para lograr entender mejor nuestro planeta.

Otra de las cosas que los expertos situados en Antártida realizan es arrojar hielo por una profundos agujeros. Esto, aunque puede parecer algo simple, es todo un entretenimiento para ellos ya que hacerlo emiten sonidos de lo más peculiares.

El geoquímico John Andrew Higgins, ha publicado en su cuenta de Twitter un vídeo en el que se pueden percibir los extraños sonidos que emite un bloque de hielo cayendo por un agujero de 137 metros.

What does a 9 inch ice core sound like when dropped down a 450 foot hole? Like this! Credit to @peter_neff for the idea and @Scripps_Polar, @sciencejenna, @GeosciencesPU, @US_IceDrilling, and @paleosurface for the execution! pic.twitter.com/pW7LxKdbUB