¿Llevar mascarilla protege realmente contra los virus o estamos haciendo el ridículo?

Los mascarillas son beneficiosas para evitar acabar contagiado

Lo más recomendable son las mascarillas con respiradores N95

Imagen: iStock

Hace un par de meses el gobierno Chino alertaba de un brote de coronavirus. Actualmente la situación sigue estando en alerta ya que todavía no se ha erradicado este virus e incluso ya se han encontrado más casos en otras partes del mundo.

Una de las medidas más populares para evitar acabar contagiado es el uso de las mascarillas. Ya hemos visto a personas usando desde las clásicas mascarillas que suelen utilizar los cirujanos hasta otras más resistentes que se utilizan en trabajos más duros como la minería o la construcción.

Utilizar mascarillas es una muy buena opción para protegerse de las enfermedades, pero no todas son adecuadas para conseguirlo. El especialista de enfermedades infecciosas, William Schaffner, habló de que las mascarillas delgadas como las que utilizan los cirujanos no están diseñadas para filtrar las partículas del aire, además es posible que por los lados se introduzcan las bacterias.

Existen unas mascarillas que evitan el 95% de partículas contaminantes

Según este especialista, lo más recomendable son las mascarillas con respiradores N95 o superior, ya que filtran correctamente las partículas del aire. Es más, el número que le da nombre indica que evitan que el 95% de las partículas contaminantes se puedan inhalar.

Estas mascarillas aunque son muy eficaces, pueden ser muy molestas y no todas las personas son capaces de llevarlas tanto tiempo. Además, hay otros factores que pueden afectar a la funcionalidad de este tipo de máscaras como por ejemplo la barba. Sea cual sea la enfermedad, la mejor manera de evitar contagiarnos es lavándonos las manos, no tocarnos frecuentemente la cara y no entrar en contacto con personas enfermas.