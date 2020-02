Políglota con un clic: este mapa interactivo de Europa traduce palabras a otros idiomas oficiales

Un mapa que traduce palabras en diferentes idiomas oficiales europeos

Las palabras se muestran encima de sus correspondientes países

Imagen: iStock

En muchas ocasiones nos hemos encontrado con problemas a la hora de comunicarnos con personas de otros países o a la hora de comprender textos en otros idiomas. Gracias a los avances tecnológicos estos contratiempos ya no son tan graves ya que contamos con muchas herramientas online que nos ayudan con las traducciones.

Un ejemplo de ello es el 'European Word Translator', un traductor muy popular que nos permite conocer cómo se dice una palabra en cada zona y país del continente europeo. Para utilizarlo tan solo se tiene que introducir una palabra o dos en una caja de texto y darle al botón 'Translate it!' para ver cómo, en un mapa europeo, se coloca esa misma palabra pero traducida en el idioma de cada país.

Este proyecto es obra de James Trimble, quien actualmente está doctorado por la Universidad de Glasgow en ciencias de la computación. James decidió crear este mapa interactivo para que la gente pudiera consultar cualquier palabra que deseara. Él mismo, comentó que se interesó por los mapas etimológicos gracias a Reddit y que junto su interés por aprender otros idiomas, hizo que comenzara el proyecto.

Un mapa interactivo que ha recibido varias actualizaciones

El mapa 'European Word Translator' está disponible desde el 2014 y desde entonces ha recibido una gran cantidad de actualizaciones.Su creador, pensó borrarlo en el año 2017 pero ante la insistencia de los usuarios, decidió mantenerlo por lo menos hasta finales de 2020 o incluso más.

El único problema que tiene esta herramienta es la imprecisión que puede tener en algunas ocasiones. Al usar Google Translate para obtener los resultados, nos encontramos con palabras que pueden tener más significados y que puede que no coincida exactamente con la palabra que se busca. Además, hay que tener en cuenta que Google Translate no traduce todos los idiomas y que en caso de no encontrarse la traducción de una palabra se dejará traducida en inglés.