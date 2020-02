¿Qué sucede en esta ilusión óptica? La realidad es que los cubos no se mueven del sitio

Esta ilusión óptica consigue engañar nuestra perspectiva

El cerebro asocia los cambios repentinos de color con el movimiento

Imagen: iStock

En el mundo, hay algunas imágenes que juegan con nuestra perspectiva. Estas imágenes, llamadas ilusiones ópticas, hacen que nuestro cerebro no sea capaz de percibir la realidad y que un simple dibujo fijo aparezca moviéndose sin parar.

Una de estas imágenes fue creada por el usuario de Twitter Jagarikin. Este usuario japonés, publicó recientemente un tweet en el que comentaba que acababa de terminar su propia ilusión óptica, junto a una imagen en formato GIF en el que la mostraba. En él, podemos ver dos cubos tridimensionales de color azul, que supuestamente giran sin parar.

Todos los usuarios que han visto esta ilusión óptica, coinciden en que parece que los cubos no paran de dar vueltas. No obstante, si nos fijamos en sus esquinas, todo se vuelve más extraño; es en este punto donde podemos descubrir que los cubos nunca dan la vuelta y aunque nos dé la sensación de movimiento, en realidad los cubos no cambian de posición.

La publicación del joven japonés se llenó de comentarios de otros usuarios. Algunos no se podían creer que en realidad los cubos no estaban en movimiento, mientras que otros comentaban que aunque sabían que no daban la vuelta, no eran capaces de observarlos en posición estática, lo que tiene una explicación.

La técnica utilizada en esta imagen es la ilusión de phi inversa. Cuando observamos una imagen que repentinamente cambia de claro a oscuro y viceversa, nuestro cerebro lo percibe como un movimiento. Si nos fijamos en los cubos que creo este usuario de Twitter, podemos descubrir que el fondo en donde están situados los cubos cambia continuamente, por lo que nuestro cerebro no puede parar de verlos en movimiento.