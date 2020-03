Las redes sociales aconsejan no dar apretones de manos y muestran estas alternativas

Las medidas preventivas son básicas para reducir la contaminación

Evitar el contacto directo ayuda a evitar posibles contagios

Actualmente con la epidemia de coronavirus cada vez más extendida, uno de los temas más consultados son las medidas preventivas que se tienen que llevar a cabo para evitar un posible contagio. Si bien el uso de mascarillas es uno de los métodos preventivos más utilizados para evitar más casos de Covid-19, existen otras maneras de relacionarse con otras posibles personas infectadas, sin tener miedo a contagiarse.

En las redes sociales ha nacido una nueva tendencia bajo el nombre #StopShakingHands lo que traducido al español sería 'Dejar de darse la mano'. Esta nueva iniciativa busca alternativas a la hora de saludar a otras personas y evitar el contacto para reducir que este tipo de coronavirus acabe afectando a millones de personas en el mundo.

Richard McCann, un asesor motivacional de origen británico subió en su cuenta de Twitter un vídeo en el que podemos ver una situación en la que se encuentra con un conocido y simula con él un apretón de manos para evitar el contagio de coronavirus.

Además de esta simulación del típico apretón de manos, otros usuarios han compartido otros métodos con los que prevenir la propagación del virus sin dejar de ser educados. Algunas de las más populares son la que utilizan los pies en vez de las manos.

Esta nueva iniciativa para evitar la infección por coronavirus, ya es muy popular en las redes sociales y algunas de sus alternativas son actualmente utilizadas incluso por políticos. En la cuenta oficial del gobernador estadounidense Pete Ricketts, podemos ver un vídeo donde saluda con un choque de codos a los miembros del centro médico de la Universidad de Nebraska.