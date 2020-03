Lectura fractal de libros: en qué consiste y cómo ponerla en práctica

En ocasiones es difícil encontrar tiempo para leer libros

Podemos poner en práctica la lectura fractal en nuestro día a día

Imagen: iStock

La lectura es la manera más saludable de pasar un rato de entretenimiento mientras estimulamos nuestras capacidades mentales y enriquecemos nuestro conocimiento. Al ser un hábito tan saludable y tan beneficioso para el ser humano, su práctica se fomenta desde que somos muy pequeños y gracias a eso, cada vez son más las personas que valoran el poder de un buen libro.

Aún sabiendo que en el mundo hay una gran número de personas que aman la lectura, el avance de las tecnologías y nuestro estilo de vida tan ajetreado, hacen que en ocasiones no se encuentre el tiempo suficiente para poder leer todos los libros que se desearía. No encontrar un hueco para disfrutar de un buen libro puede ser algo frustrante sobre todo si tenemos nuestra estantería llena. Sin embargo, no somos conscientes que en día a día practicamos frecuentemente la lectura fractal, la cual también es beneficiosa para las personas.

Cómo poner en práctica la lectura fractal en tu día a día

La lectura fractal se basa en el consumo de datos relacionados con los libros, como por ejemplo, leer el resumen de un libro, sus reseñas, entrevistas del autor, etc. Este tipo de lectura puede introducirse fácilmente en la vida diaria de una persona y puede encontrarse en texto como en vídeo o audio.

Este tipo de lectura, se llama fractal porque los "fractales" son objetos geométricos que repiten la misma estructura a diferentes escalas, lo que en la lectura equivale a obtener pequeños datos de un libro específico. Esta técnica es muy beneficiosa, pues sirve para seleccionar mejor los libros que realmente queremos consumir y cuál es el objetivo principal del libro.

Aunque no somos conscientes de ello, en muchas ocasiones ponemos en práctica la lectura fractal. El simple hecho de leer resúmenes de libros disponibles en Google, las reseñas de los usuarios en páginas como Amazon o escuchar o ver entrevistas que se le realizan al autor, son algunos ejemplos de lo sencillo que es realizar una lectura fractal de los libros.