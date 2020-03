Foldit: Crean un juego con el que puedes ayudar a encontrar un remedio para el Coronavirus

El coronavirus, es un virus de origen desconocido que debe su nombre a su forma en forma circular como si de una corona se tratara. Actualmente es el culpable de una epidemia mundial: en su estructura se encuentra una proteína la cual se adhiere a las células humanas e infecta a las personas causándoles problemas en las vías respiratorias.

Científicos de todo el mundo ya están buscando una posible cura para inmunizar a las personas contra este virus, pero para conseguirlo tienen que encontrar la forma de bloquear la proteína culpable de la infectar a los seres humanos.

En ocasiones anteriores, en casos de urgencia como este, los científicos han recurrido a la opinión pública para conseguir una solución. No tener conocimientos sobre un tema, ayuda a poder ver las cosas desde otra perspectiva y observar detalles que los expertos pasan de alto.

La Universidad de Washington ha desarrollado un juego con el objetivo de conseguir un cura que detenga la epidemia actual de coronavirus. El juego en sí, es un puzzle donde los jugadores tienen que poner a prueba su habilidad y desarrollar una estructura que evite que el coronavirus o Covid-19, se adhiera a las células humanas.

En la actualidad, este juego de investigación, está disponible en Foldit y cuenta ya con más de 200.000 jugadores registrados. Con él, cualquier persona tiene la oportunidad de colaborar en la búsqueda de encontrar un remedio a este virus.

Today we're calling on YOU to help design antiviral proteins against #coronavirus:https://t.co/ecqJmpXaj8



The most promising solutions will be manufactured & tested at the Institute for Protein Design (@UWproteindesign) in Seattle. #CitizenScience #COVID #COVID2019 #citsci pic.twitter.com/TsknpmwCyN