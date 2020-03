Hizo fotos de su casa y se encontró una pitón revisando las imágenes: ¿la ves tú?

En Australia, es muy frecuente encontrarse todo tipo de reptiles

Una empresa especializada sube fotos donde hay serpientes camufladas

Imagen: iStock

Tener una casa en el campo está dentro de las listas de deseos de muchas personas. Poder descansar alejado del ruido de la ciudad y tener un jardín donde poder hacer cuando quieras cualquier comida con amigos y familiares, son cosas que solo se pueden conseguir cuando se tiene una casa de este estilo.

Una casa de campo tiene muchas ventajas, pero también algunos inconvenientes. Aunque es más fácil encontrar la tranquilidad y se tiene más espacio para hacer cualquier tipo de cosa, al estar en el campo es más difícil mantenerla limpia y no podemos evitar que los insectos o animales pequeños puedan aparecer por sorpresa, que es lo que le pasó a una familia de Australia.

Una familia de Queensland estaba tranquila en su casa cuando descubrió que en su terraza se encontraba una serpiente escondida en el sofá. Ante esta sorpresa, y por la hábil capacidad de camuflaje de animal, la familia le sacó una foto y luego llamó a una empresa especializada para que se hicieran cargo de ella.

La empresa en cuestión fue Sunshine Coast Snake Catcher, la cual también fue la que posteriormente publicó la fotografía que esta familia había enviado. Dicha instantánea se puede encontrar en la cuenta de Facebook de esta empresa, y con en ella se reta a los usuarios para ver si son capaces de encontrar a la serpiente.

</p>

Aunque la compañía que subió la imagen no revela la respuesta a esta incógnita, los usuarios más hábiles la han compartido en sus comentarios. La serpiente se encuentra escondida detrás de unos cojines colocados en uno de los lados del sofá.

&lt;/p&gt;</p><p>&lt;p&gt;Esta imagen no es la única que la empresa tiene en su cuenta. Además de fotos de diferentes tipos de serpientes y otros animales, en su galería de imágenes podemos encontrar diferentes paisajes reales donde se le pide a los usuarios que comenten donde se encuentra la serpiente en cuestión, para así dar a conocer sus habilidades de camuflaje.&lt;/p&gt;</p><p>&lt;p&gt;&lt;iframe src=&quot;https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSunshineCoastSnakeCatchers%2Fphotos%2Fa.1484959141755876%2F1990977321154053%2F%3Ftype%3D3&amp;width=500&quot; width=&quot;500&quot; height=&quot;560&quot; style=&quot;border: none; overflow: hidden;&quot; scrolling=&quot;no&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowtransparency=&quot;true&quot; allow=&quot;encrypted-media&quot; /&gt;&lt;/p&gt;</p><p>&lt;p&gt;&lt;iframe src=&quot;https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSunshineCoastSnakeCatchers%2Fposts%2F1849246668660453%3A0&amp;width=500&quot; width=&quot;500&quot; height=&quot;541&quot; style=&quot;border: none; overflow: hidden;&quot; scrolling=&quot;no&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowtransparency=&quot;true&quot; allow=&quot;encrypted-media&quot; /&gt;&lt;/p&gt;

Esta imagen no es la única que la empresa tiene en su cuenta. Además de fotos de diferentes tipos de serpientes y otros animales, en su galería de imágenes podemos encontrar diferentes paisajes reales donde se le pide a los usuarios que comenten donde se encuentra la serpiente en cuestión, para así dar a conocer sus habilidades de camuflaje.

</p>

<p><iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FSunshineCoastSnakeCatchers%2Fposts%2F1849246668660453%3A0&width=500" width="500" height="541" style="border: none; overflow: hidden;" scrolling="no" frameborder="0" allowtransparency="true" allow="encrypted-media" /></p>