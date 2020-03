Siete cosas sobre tí que deberías guardar en secreto, según la filosofía Hindú

La filosofía hindú se originó hace aproximadamente 4.000 años

Esta filosofía se basa en la resolución de los problemas de la vida

Imagen: iStock

A lo largo de la historia de la humanidad, hemos conocido a grandes pensadores que actualmente estudiamos en la escuela. Cualquiera que haya tenido interés en la filosofía, seguro recuerda personajes históricos tan importantes como Sócrates, Platón, Descartes, Kant o Nietzsche, entre otros. Si bien estos son algunos de los más populares, también existen otro tipo de filosofías que son dignas de ser conocidas.

Una de ellas, por supuesto, es la filosofía hindú, la cual se originó en India hace aproximadamente 4.000 años y trata aspectos fundamentales de la vida y en la búsqueda de un equilibrio tanto a nivel emocional como espiritual.

Esta filosofía se basa en teorías relacionadas con nuestro "yo" interior y en aspectos que deberíamosss mantener en secreto para tener un mejor estilo de vida y crecer como personas. Algunos de los más sabios dentro de esta filosofía dijeron hace miles de años que divulgar cosas de nuestra vida privada no atrae nada positivo, y que si resolvemos los problemas íntimos por nosotros mismos, podemos encontrar armonía en nuestro interior.

Siete cosas que, según la filosofía hindú, hay que mantener en secreto

No revelar tus proyectos futuros: Los planes que cada persona tiene en la cabeza, son algo íntimo. Contarle nuestras ideas a otro individuo puede hacer que la otra persona las critique o las intente entorpecer para no llegar a conseguirla.

No contar tus actos de bondad: Hacer algo bueno por alguien, sobre todo cuando no lo ha pedido, es algo excelente y que se debería repetir más veces en la sociedad. Sin embargo, alardear de haberlo hecho, es algo de lo más detestable.

No divulgues tus actos de heroicidad: Cuando se realiza algún acto heroico nos tenemos que guiar por nuestros valores morales y no por el reconocimiento social, por lo que contar este tipo de actos no genera ningún beneficio.

No hablar de tus intimidades: Los problemas personales son algo íntimo y que no debemos divulgar. Lo más recomendable es conseguir por uno mismo el equilibrio y la armonía interior para poder superarlo.

No publiques tus conocimientos espirituales: En India es muy respetada la espiritualidad y por tanto, para ellos, mantenerla en secreto les permite hacer de ella algo único, íntimo y que cada uno vive en sí mismo.

No comentes tus problemas familiares: Cada familia es diferente y tienen problemas distintos. Lo mejor es no incluir a gente de fuera la familia en los problemas y reforzar la relación, solucionándolos entre sus miembros.

No cuentes todo lo que escuchas: Contar los problemas íntimos de una persona o las situaciones negativas que hemos visto, no aporta nada positivo a nosotros mismos.