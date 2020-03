¿Cuál es la diferencia entre epidemia y pandemia?

Aunque ambas palabras se relacionen, no tienen el mismos significado

En el mundo han habido diferentes pandemias y epidemias

Imagen: iStock

Cuando escuchamos hablar sobre las palabras 'epidemia' y 'pandemia', lo primero que se nos viene a la cabeza es la situación actual con el coronavirus. En una gran cantidad de medios de comunicación, tanto en televisión como en prensa, se habla constantemente de la expansión que está teniendo este virus por todo el mundo, por lo que no es raro que no entendamos bien qué significan cada uno de estos dos términos.

Si bien ambas palabras están directamente relacionadas con el coronavirus, epidemia y pandemia no significan lo mismo. Para poder explicar correctamente la diferencia entre la palabra epidemia y la palabra pandemia, vamos a recurrir a los expertos, como lo son los miembros de la Asociación de Profesionales en Control de Infecciones y Epidemiología (APIC).

¿Qué diferencia hay entre ambas palabras?

En la página web de esta asociación, encontramos que definen la palabra epidemia como el estado en el que una enfermedad infecciosa se propaga rápidamente a muchas personas, llamándose brote cuando está en una escala mucho menor.

Cuando una epidemia no se controla y se sigue expandiendo, y como consecuencia infectando a personas de diferentes partes del mundo, puede comenzar a considerarse como una pandemia. Esto no puede ocurrir si antes no lo hayan anunciado los funcionarios de la salud pública, como lo publicó recientemente la OMS en relación con el coronavirus.

En el mundo ya han habido varias pandemias. La gripe española, fue una pandemia que se cobró la vida de entre 20 a 40 millones de personas durante el año 1918. Otra más reciente, es la gripe H1N1 también conocida como la gripe A y que no produjo tantos fallecimientos desde su aparición en el año 2009.

Como conclusión podemos decir que una pandemia es como una epidemia que afecta a nivel mundial, pero que hace falta el anuncio de una institución sanitaria importante para poder cambiar su valoración.