Alimentos afrodisíacos que despiertan el deseo sexual mejor que ningún otro

Los alimentos afrodisíacos contienen nutrientes que favorecen la excitación

Algunos alimentos comunes son también considerados afrodisíacos

Imagen: iStock

Algunos alimentos son considerados afrodisíacos porque poseen entre sus propiedades unos nutrientes específicos. Estos nutrientes activan una función vasodilatadora o influyen en un proceso hormonal, por lo que las personas que los consumen pueden llegar a sentir excitación sexual.

Ingerir este tipo de alimentos en sí, puede que no causen efectos en algunas personas ya que también depende mucho el estado psicológico en el que se encuentre. Sin embargo, cuando se consumen estos alimentos en una ocasión especial pueden resultar ser totalmente eficaces. Estos alimentos no tienen que ser raros o difíciles de conseguir, en nuestra despensa seguro que tenemos más de algún alimento afrodisíaco del cual no sabíamos que tenía esta función.

Alimentos afrodisíacos que podemos encontrar en casa

Canela: La canela estimula el riego sanguíneo en la zona abdominal tanto de hombres como de mujeres facilitando así las posibilidades de excitación sexual.

Higo: Los higos contienen alto nivel de betacaroteno, un componente que aumenta la producción de hormonas sexuales y con ello el deseo sexual. Además, esta fruta contiene gran nivel de azúcar por lo que ayuda a estar más enérgico y activo por el día o por la noche.

Chocolate: Las semillas de las que se produce el chocolate contienen fenilalanina y teobromina. Estos compuestos ayudan a la ventilación pulmonar, la fatiga y la circulación sanguínea, pero también estimula la secreción de serotonina la cual despierta el apetito sexual.

Mango: Esta fruta contiene entre sus componentes: Betacaroteno, que provoca una mayor generación de estrógenos y testosterona; diferentes vitaminas, que ayudan a la producción espermática y triptófano, también conocido como la hormona del placer.

Miel: La miel es un mineral boro que ayuda a el uso y metabolización de la hormona sexual femenina, aumentando con ello los niveles de la hormona encargada del deseo sexual.

Vino tinto: El alcohol nos desinhibe de manera general y si lo juntamos con el efecto vasodilatador que contiene el vino tinto por culpa de sus antioxidantes, hace que tanto hombres como mujeres notemos más sangre en las áreas genitales y por tanto más deseo sexual.

Plátano: El plátano es toda una fuente de nutrientes para el cuerpo. Su nivel de potasio, bufotenina, magnesio y vitamina B, ayudan a estimular el líbido además del estado del ánimo de una persona.

Ostras: Uno de los alimentos afrodisíacos más conocidos. Su alto contenido de zinc y proteico en general, ayudan a una mejor lubricación en las mujeres y mejorar los espermas de los hombres.