Prueba esta herramienta que reproduce tu canción favorita para que te laves las manos el tiempo correcto

Como bien todos ya sabemos, una de las mejores medidas de higiene a la hora de evitar posibles contagios de enfermedades comunes o virus, como el actual coronavirus, es de suma importancia lavarse correctamente las manos.

Lavarse las manos puede parecer algo de lo más sencillo: solo tenemos que enjuagar nuestras manos con agua y jabón, pero aunque parezca sorprendente, muy poca gente lo hace correctamente. Para eliminar de manera efectiva las bacterias y gérmenes que tenemos en la superficie de nuestras manos, necesitamos un mínimo de 20 segundos de lavado.

Es seguro decir que normalmente estamos acostumbrados a utilizar esta práctica durante mucho menos tiempo y, sin embargo, es totalmente necesario enjuagarse las manos al menos 20 segundos. Este mínimo de tiempo nos permite lavar todas las zonas de las manos, incluyendo ambos lados y los laterales de los dedos.

Con el objetivo de que todo el mundo realice y le dedique el tiempo necesario al lavado de manos, un joven británico inventó una herramienta para saber si estamos haciéndolo correctamente. Este joven creó la web 'Wash your lyrics', en la cual puede entrar quien lo desee para tener así un modelo que le diga cómo lavarse las manos, pero con la particular característica que lo hace guiándose por la canción que le digas.

???? I made a little site in 24h that generates hand washing instructions accompanied by lyrics from a song of your choice instantly - check it out!



