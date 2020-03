¿Por qué y cuándo empezamos a utilizar dos apellidos?

Antiguamente no era necesario el uso de los apellidos

El oficio o el físico de una persona, originaron muchos apellidos actuales

Imagen: iStock

Muchos de nuestros conocidos son capaces de reconocernos simplemente por nuestros rasgos físicos o por ciertos aspectos de nuestra personalidad. Sin embargo, esto cambia cuando nos relacionamos con personas que no conocemos o cuando tratamos con organismo público. Cuando tenemos que identificarnos ante un desconocido no lo hacemos diciendo nuestro nombre y apellidos, pero esto no siempre fue así.

En la antigüedad, la población se distribuía en pequeños pueblos en los cuales no había un gran número de personas. Esto hacía que fuera fácil que todos los habitantes se conocieran entre sí y que se pudieran identificar uno con otros simplemente con un nombre.

Todo esto cambió cuando en la Edad Media comenzaron a crearse ciudades cada vez más grandes. Cuanta más población, más difícil era el hecho de reconocerlo solamente por un nombre y a raíz de ese problema se originaron los apellidos. Si bien en aquellas épocas solamente era necesario utilizar uno, actualmente en muchos países se utilizan dos para reconocer más fácilmente a sus habitantes.

¿Cómo se crearon la mayoría de los apellidos?

Los nombres de los primeros apellidos se basaban en aspectos relacionados con las personas como por ejemplo el nombre de sus padres, siendo un ejemplo claro Rodríguez que significa hijo de Rodrigo. Otros aspectos que generaban los apellidos antiguamente eran la profesión de la persona que dió lugar a apellidos como Herrero, Pastor o Zapatero, y las características físicas o de la personalidad de una persona como por ejemplo: Moreno, Delgado, Bueno o Leal.

Cuando hablamos de familias nobles o personas de alta cuna, esto cambia totalmente, ya que al tener el poder suficiente para escoger o variar su apellido, solían escoger para él, el nombre de lugares que habían conquistado y demostrar así su autoridad.

En la actualidad, aunque hay algunos apellidos que son más populares, son muchos los que podemos encontrar. Esto también se debe a las pequeñas modificaciones que algunos sufrieron con el tiempo y al traducirse a otro idioma.