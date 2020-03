¿Es posible realmente dormir con los ojos abiertos?

La patología afecta a niños y adultos, siendo en éstos últimas más graves

El Lagoftalmos Nocturno puede provocar sensación de cuerpo extraño e infecciones

Imagen: iStock

Dormir con los ojos abiertos no es algo muy común. Sin ir más lejos parece un detalle más propios de las películas de terror. Pero lo que muchos no saben es que se trata de una patología completamente real y como tal puede generar ciertas afecciones en quienes la sufren. Su nombre científico no es otro que Lagoftalmos Nocturno.

Como decíamos líneas atrás, dormir con los ojos abiertos es una patología con la que hay que tener mucho cuidado. Afecta en especial a los niños, aunque su gravedad se hace más patente en el caso de los adultos. El motivo no es otro que al no poder cerrar los ojos, la córnea no está humedecida y limpia por lo que las lágrimas no cubren dicha zona.

Las causas del Lagoftalmos Nocturno puede deberse a dos categorías, Mecánico y Paralítico. En el caso de las primeras hablamos de factores como cicatrices en los propios párpados, una cirugía plástica en el rostro que no se haya realizado de manera correcta o laxitud palpebral, es decir, los tejidos palpebrales como músculos y tendones sufren hiperelasticidad o distensión.

Por otra parte, la categoría Paralítico hace referencia al nervio responsable de transmitir la información al músculo que se encargará de cerrar el párpado. Tumores, traumas, parálisis facial u otras enfermedades cerebrovasculares entran dentro de esta categoría.

En ambos casos los síntomas provocan desde visión borrosa, pasando por infecciones oculares, molestias en la zona ocular o incluso sensación de cuerpo extraño. El tratamiento a seguir no tiene mucho misterio. Al tratarse de una metodología, ésta debe ser contrarrestada como tal. Si es de carácter leve bastará con humedecer la zona ocular. Si hablamos de casos graves, como algunas de las categorías anteriores, la intervención quirúrgica puede ser la respuesta.