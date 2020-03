Lo mejor del #YoMeQuedoEnCasa: aplausos y risas durante los primeros días de cuarentena

Ante el estado de alarma que vivirá España durante los próximos 15 días, muy posiblemente algo más, los españoles se han solidarizado con el movimiento #YoMeQuedoEnCasa. En el primer fin de semana ya hemos podido ser testigos de numerosas anécdotas que derrochan originalidad y creatividad a partes iguales ante la situación.

No hay nada como agregar un poco de humor a la vida para desahogar durante unos instantes la situación de tensión que vive el mundo. El encierro durante los próximos días no será fácil, por lo que algunos han aprovechado para jugar al 'veo veo' desde los balcones o incluso una clase de aeróbic para todo el vecindario. Vídeos que no han tardado en hacerse virales en redes sociales como Twitter.

También ha habido momentos para recordarnos a todos reglas básicas que debemos de aplicar en el día a día. Desde la importancia de lavarnos las manos de manera correcta, pasando por el correcto método para quitarnos los guantes. Éstos últimos uno de los elementos más demandados durante estos días y de uso obligado para todos aquellos que salgan a realizar la compra de turno.

A continuación os dejamos con algunos de los tweets más destacados del primer fin de semana de cuarentena.

The PERFECT demo for kids as to why soap is SO IMPORTANT and EFFECTIVE from an elementary school teacher, SOUND ON: (h/t u/beep_boop_doot) pic.twitter.com/12m3YWjPub