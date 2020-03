El abrumador día a día en un supermercado, desde el punto de vista de una cajera

Una usuaria de Twitter no ha dudado en compartir su día a día frente a la caja del supermercado. Unos días que ha descrito como un auténtico infierno por diferentes motivos que van desde los modales de las personas a la hora de dirigirse a los empleados, así como los problemas a los que deben enfrentarse en forma de imprevistos.

No cabe duda de que el pasado fin de semana fue una auténtica locura para muchos. Twitter se inundó de vídeos en los que podíamos ver a la gente llenando sus carros de la compra como si del mismísimo apocalipsis se tratara. Situaciones que, para los que las hayan vivido en primera persona, entenderán a la perfección las carreras, empujones y la lucha por ese producto tan deseado, ya sea pollo o papel higiénico. Pero, ¿qué ocurre con los empleados de los supermercados?

La usuaria Croqueta de Tupper ha querido compartir a través de su cuenta en Twitter la experiencia de estos días. Días en los que ir a trabajar como empleada de supermercado, en este caso cajera, se convierte en un auténtico infierno por muchos motivos. A través del extenso hilo, la usuaria desgrana muchas de las situaciones que se dan en el día a día. Desde los desafortunados comentarios de los clientes, pasando por la lentitud de muchos de éstos a la hora de pagar o empaquetar la compra.

Sensaciones que no hacen más que acrecentar la impotencia del trabajador. 'Las ganas de llorar, las uñas rotas, los comentarios de 'os subirán el sueldo, ¿no?' que cachondo que eres amigo. Las señoras que se empeñan en pagarte 5 euros en monedas de 1 céntimo con una cola de 20 metros'. Son sólo algunos de los momentos a los que se tienen que enfrentar estos trabajadores durante largas jornadas de trabajo.

Pero Croqueta de Tupper también quiere agradecer el apoyo de los usuarios a través de las redes sociales a todo el colectivo que trabaja en supermercados, además de los clientes que, de forma cívica y educada, se acercan a diario a hacer la compra. Sin duda, la mejor forma de hacer más llevaderos estos días a los empleados.

-La gente ignorante que insiste en que no pasa nada

-'Uy estamos todos locos, qué histeria' Mija llevas un carro de 2 metros de altura no me vengas con que es tu compra de la semana (porque lo dicen TODOS)

-La gente que pide cosas de almacén (para no llevárselas luego)