¿Cuál es el emoji que más se utiliza en redes sociales para referirse al coronavirus?

Basta pasarse por Twitter para comprobar de primera mano el denominado como COVID-19 es Trending Topic. Ya sea por las medidas adoptadas por el Gobierno de España, pasando por los casos de afectados por coronavirus o las diversas situaciones que está provocando la crisis sanitaria. Las redes sociales son el epicentro de opiniones, historias o anécdotas y estos son los emoticonos más utilizados para referirse al virus.

Los emoticonos llevan bastantes años con nosotros. No ha sido hasta la entrada por todo lo alto de redes sociales como Instagram, Twitter o Facebook cuando han cobrado especial relevancia en el día a día. Más aún con Whatspp, siendo muy frecuente utilizar los emoticonos como respuesta o adornar una conversación. Con la crisis sanitaria en pleno auge los emojis se han convertido en otro de los elementos presentes estos días, aunque con importantes cambios en cuanto a los diseños más utilizados meses atrás.

???? Analysis of the following emojis finds tweets with ???? or ???? most likely to be about COVID-19 / Coronavirus https://t.co/CJTC7qrjma ???? Medical Mask ???? Nauseated ???? Vomiting ???? Sneezing ???? Thermometer ???? Bandage ???? Ambulance ???? Pill ???? Syringe ???? Microbe ???? Soap ???? Sponge pic.twitter.com/t7sFkwSuBr

La web Emojipedia ha elaborado una lista de los emoticonos más utilizados durante las últimas semanas. Como no podía ser de otra manera el emoji de la mascarilla es el más empleado, más aún cuando palabras como contagiados o cuarentena suenan varias veces a lo largo del día. Le siguen de cerca otros como las náuseas, suponemos que como sinónimo de enfermedad, además de estornudo o fiebre.

El medio también ha mostrado un pormenorizado esquema de los emoticonos más empleados según cada red social y la marca de dispositivo móvil. En todos ellos predomina la mascarilla, aunque con ligeros cambios en el diseño entre plataforma. Se suma también a la lista el uso del emoji del microbio, muy utilizado durante estas fechas para referirse al COVID-19.

No obstante y aunque durante la crisis por el coronavirus la mascarilla y el microbio se hayan ganado a pulso su uso, en un análisis detallado de 200.000 tweets contabilizados entre los días 7 y 8 de marzo el emoticono ganador fue el referente a la cara que llora de risa. ¿El motivo? Tal vez la gran cantidad de memes que surgieron con motivo del comienzo de la pandemia en Europa.

???? In an Emojipedia analysis of over 200,000 tweets containing the phrase "Coronavirus", "COVID-19" or "COVID19", these are the most common emojis https://t.co/CJTC7qrjma pic.twitter.com/0kG3hc7Cmb